В Кремле прокомментировали неготовность Зеленского уступать территории

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В контексте украинского конфликта президент Украины Владимир Зеленский не желает воспринимать реальное положение дел на земле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления украинского лидера о неготовности уступать территории.

На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявления Зеленского о том, что он не намерен уступать никакие территории, которые находятся под контролем России, Песков ответил: "как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле".

"Президент Путин неоднократно об этом говорил, что, когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде Стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы, но с тех пор за 2,5 года ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть и глухой не хотеть этого слышать", - подчеркнул представитель Кремля.

На этом же брифинге Песков отметил, что конфликт президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме продемонстрировал, как тяжело будет добиться урегулирования конфликта на Украине, так как Киев хочет продолжения войны.