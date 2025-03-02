"Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-30", стартовавший в пятницу с космодрома Байконур, как ожидается, в воскресенье пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

Стыковка грузового корабля со служебным модулем "Звезда" российского сегмента МКС состоится в 02:04 по московскому времени. По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 193 суток.

В материалах госкорпорации к запуску отмечается, что в ходе полёта "Прогресс МС-30" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 40 минут.

Корабль был запущен 28 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе 1 179 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы.

На станцию также прибудет новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.

В настоящее время на станции работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.