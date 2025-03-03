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Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа

Израиль рассматривает вариант полного отключения электричества в анклаве

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа
Грузовики с гуманитарной помощью на границе сектора Газа
Фото: Ali Moustafa/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Египет разрабатывает план полного возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, посредники также прилагают усилия для продления режима прекращения огня до тех пор, пока не будут разрешены споры по второму этапу.

Кроме того, отметили собеседники телеканала, посредники потребовали, чтобы Израиль не возобновлял военные операции.

В свою очередь Израиль, по словам источников Al-Hadath, потребовал, чтобы посредники обеспечили разоружение ХАМАС до начала восстановления палестинского анклава.

Тем временем израильский телеканал Kan информирует, что следующие возможные шаги по оказанию давления на ХАМАС со стороны Израиля предусматривают отключение электричества в секторе Газа и возобновление войны.

Сообщается, что следующим этапом израильского плана "максимального давления", который был разработан в течение последних нескольких недель, является повторное перемещение населения сектора из северной части сектора на юг, а также, при необходимости, отключение всего электричества.

Кроме того, по данным израильского телеканала, рассматривается вариант полного возвращения к войне.

Израиль в воскресенье остановил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, проинформировала канцелярия израильского премьер-министра.

"Ввиду завершения первой фазы договора об обмене заложников и из-за отказа ХАМАС принять предложения спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа по продолжению переговоров, с которыми Израиль согласился, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху решил, начиная с этого утра (2 марта), остановить поставки любых товаров в сектор Газа", - говорится в сообщении канцелярии Биньямина Нетаньяху.

Израиль ранее поддержал предложение США продлить режим прекращения огня с ХАМАС на время священного для мусульман месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет сектор Газа гумпомощь ХАМАС Израиль
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