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Израиль прекратил пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа

Израиль прекратил пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа
Фото: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Израиль в воскресенье остановил поставки гуманитарной помощи в Газу, проинформировала канцелярия израильского премьера.

"Ввиду завершения первой фазы договора об обмене заложников и из-за отказа ХАМАС принять предложения спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа по продолжению переговоров, с которыми Израиль согласился, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху решил, начиная с этого утра (2 марта), остановить поставки любых товаров в сектор Газа", - говорится в сообщении канцелярии.

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Израиль ранее поддержал предложение США продлить режим прекращения огня с ХАМАС на время священного для мусульман месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

Заявление было распространено через несколько минут после истечения 42 дней первого этапа прекращения огня в Газе.

Предложенный Уиткоффом план предусматривает, что половина остающихся в палестинском анклаве заложников, как живых, так и мертвых, будут переданы Израилю в первый день продления перемирия. Оставшиеся будут освобождены в конце этого периода, если будет достигнута договоренность о прекращении огня на постоянной основе.

Этот план возник, когда Уиткофф убедился, что в настоящий момент разногласия между сторонами относительно полного прекращения боевых действий устранить невозможно.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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