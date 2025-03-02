Израиль поддержал план США по продлению перемирия на время Рамадана и Песаха

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Израиль поддержал предложение США продлить режим прекращения огня с ХАМАС на время священного для мусульман месяца Рамадан и иудейского праздника Песах, сообщила The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

"Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха", - говорится в сообщении канцелярии.

Заявление было распространено "через несколько минут после истечения 42 дней первого этапа прекращения огня в Газе" после четырехчасового совещания кабмина под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отмечает издание.

Предложенный специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом план предусматривает, что половина остающихся в палестинском анклаве заложников, как живых, так и мертвых, будут переданы Израилю в первый день продления перемирия. Оставшиеся будут освобождены в конце этого периода, если будет достигнута договоренность о прекращении огня на постоянной основе.

Этот план возник, когда Уиткофф убедился, что в настоящий момент разногласия между сторонами относительно полного прекращении боевых действий устранить невозможно, отмечает канцелярия премьера.

ХАМАС пока не принял план Уиткоффа, заявили власти Израиля.

"Если ХАМАС изменит свою позицию, - заявили в канцелярии Нетаньяху, - Израиль немедленно вступит в переговоры по всем деталям плана Уиткоффа".

The Times of Israel пишет, что в заявлении нет прямой угрозы возобновления войны, но содержится напоминание о том, что первоначальное соглашение позволяет Израилю вернуться к боевым действиям после 1 марта, то есть в любой момент, если переговоры будут признаны неэффективными.

Рамадан, который начался в пятницу вечером, продлится до 29 марта, Песах завершится 19 апреля.