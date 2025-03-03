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Intel отложит строительство и запуск завода стоимостью свыше $28 млрд в Огайо

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. переносит сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию завода по производству полупроводниковой продукции в Огайо. Об этом говорится в письме генерального менеджера подразделения Intel по выпуску чипов на заказ (Foundry) Наги Чандрасекарана в адрес сотрудников, текст которого опубликован на сайте компании.

В частности, первую очередь завода теперь планируется построить в 2030 году, вторую - в 2031 году. Запуск ожидается в 2030-2031 и 2032 годах соответственно.

Прежде завершить строительство обеих очередей предполагалось в 2026-2027 годах, ввести их в эксплуатацию – в 2027-2028 годах.

"Мы продолжаем инвестировать в американские площадки, и на этом фоне важно привести сроки начала производства на наших заводах в соответствие с потребностями нашего бизнеса и спросом всего рынка, - отмечается в письме. - Мы всегда придерживались такого подхода, поскольку он позволяет ответственно управлять капиталом и адаптироваться к нуждам клиентов".

Общая стоимость завода Ohio One превышает $28 млрд. Его строительство началось в 2022 году.

Котировки акций Intel снижаются на 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Intel США
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