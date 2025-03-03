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Акции Intel прибавляют 6% на новости о возможном привлечении Nvidia и Broadcom как клиентов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Акции Intel Corp. прибавляют в цене около 6% на предварительных торгах в понедельник на сообщении Reuters о том, что подразделение компании по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) может получить крупных клиентов.

Разработчики чипов Nvidia Corp. и Broadcom Inc. проводят новые тесты техпроцесса Intel 18A, сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники. Это показывает, что они близки к принятию решения, которое могло бы обеспечить Intel производственные контракты на сотни миллионов долларов, считает агентство.

Это дало бы важный импульс литейным операциям Intel, испытывающим трудности. Выручка компании в этом сегменте упала на 60% в прошлом году, и Intel не ожидает, его выхода на безубыточный уровень ранее 2027 года.

Intel неоднократно заявляла, что техпроцесс 18A обеспечивает ей технологическое преимущество перед ключевым конкурентом - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), отмечает MarketWatch.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) также оценивает, подходит ли техпроцесс 18A для ее нужд, отмечают источники.

Акции Nvidia теряют в цене 0,8% на предварительных торгах, Broadcom - прибавляют 2%, AMD - 1,2%.

AMD Intel Nvidia Broadcom TSMC США
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