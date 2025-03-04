В Бишкеке провели эвакуацию в аэропорту "Манас"

Причиной стало ложное сообщение о минировании

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бишкекский аэропорт "Манас" был эвакуирован из-за ложного сообщения о минировании, сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии.

"В результате поступившего в 17:21 (14:21 по Москве) в правоохранительные органы анонимного сообщения о минировании аэропорта "Манас" была проведена эвакуация пассажиров и персонала из здания, территория аэропорта оцеплена. Поступило сообщение, что бомба заложена в одном из припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении.

В аэропорт выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района. Проверка факт минирования не подтвердал.

Теперь аэропорт "Манас" работает в штатном режиме.