Во Франции проверяли угрозы взрыва в адрес 14 аэропортов и Версаля

Версаль эвакуировали пятый раз за неделю

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Во Франции в очередной раз региональные аэропорты получили угрозы о минировании, пишет Le Figaro. Кроме того, в Версале в пятницу проводили эвакуацию в пятый раз с 14 октября.

Письма с угрозами взрыва получили 14 аэропортов, в том числе в городах Бордо, По, Биарриц, Ренн, Нант, Лилля, Бовэ, Тарба, Бреста, Тулузы, Каркассона, Лиона и Ниццы. Эвакуацию проводили в Бордо, По, Биаррице и Ренне, остальные аэропорты проверили без эвакуации. Аэропорты регионов "минируют" третий день подряд, что затрагивает интересы многих в связи с предстоящими каникулами по поводу Дня всех святых (21 октября - 5 ноября).

По информации Le Figaro, также поступают угрозы в адрес школ и памятников культуры.

Версальский дворец 20 октября эвакуировали в пятый раз с минувшей субботы "из соображений безопасности". После проверки дворец обещали снова открыть для посетителей. В первых трех случаях сообщение о минировании Версаля поступали на сайт moncommissariat.fr.

По подозрению в лжеминировании Версаля 19 октября на следующий день был задержан подозреваемый, сообщили изданию в местной прокуратуре. Он арестован. Объяснить свои действия он не сумел, но принес свои извинения. По информации источников BFMTV, ему 37 лет, он не работает, живет с родителями, у него диагностирована шизофрения. Ранее он правонарушений не совершал.

18 и 19 октября в связи с ложными угрозами о минировании во Франции были задержаны 18 человек, сообщил ранее глава МВД Жеральд Дарманен. Глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти 20 октября заявил, что по фактам таких угроз расследуется 22 дела.