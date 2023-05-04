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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Анонимы "заминировали" более тысячи объектов Москвы в среду

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Волна лжеминирований прокатилась по Москве в среду, ни одна из анонимных угроз не подтвердилась, сообщили "Интерфаксу" в четверг в правоохранительных органах.

"Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в адрес свыше 1 тыс. объектов города. Среди них - станции метро, школы, больницы, районные суды, военкоматы и здания органов государственной власти", - сказал собеседник агентства.

По его информации, для проверки угроз проводилась выборочная эвакуация, которая затронула более 2 тыс. человек.

"Ни один анонимный сигнал не подтвердился, проверки проводились с применением спецтехники и участием кинологов", - добавил представитель правоохранительных органов.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что анонимы "заминировали" в среду более 80 объектов образования Москвы. В 15 школах проводилась эвакуация учащихся.

Москва
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