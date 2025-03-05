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Трамп заявил о готовности принять в состав США Гренландию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут согласны принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание, сказал в среду президент США Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом.

"Мы решительно поддерживаем ваше право определять собственное будущее. Если вы предпочтете нас, мы поприветствуем вас в Соединенных Штатах Америки", - обратился Трамп к жителям принадлежащего Дании острова.

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Он предположил, что США "заполучат" Гренландию "так или иначе".

"Мы намерены ее получить. (...) Вы будете в безопасности. Мы сделаем вас богатыми и вместе поднимем Гренландию на невиданные высоты", - добавил он.

Ранее Трамп высказывался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США. По его мнению, это требуется для защиты американских национальных интересов. Он не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

Опросы общественного мнения показывали, что большинство жителей Гренландии не хотели бы включения их острова в состав США. Власти Дании также резко высказались против продажи острова.

Дональд Трамп Конгресс США Дания
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