Страны ЕС помогут Дании отстаивать суверенитет в случае необходимости

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Все страны-члены Евросоюза в случае необходимости согласны помогать Дании отстаивать территориальную целостность, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Помогать Дании отстаивать территориальную целостность Дании крайне важно для всех стран ЕС", - сказал он в ночь на вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы будем отстаивать суверенитет наших стран-членов", - подчеркнул Кошта.

Так он ответил на вопрос об идее президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к американской территории.

В понедельник Трамп заявил, что будет готов вводить пошлины против Дании, если не удастся прийти с ней к соглашению по входящей в ее состав Гренландии.