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Страны ЕС помогут Дании отстаивать суверенитет в случае необходимости

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Все страны-члены Евросоюза в случае необходимости согласны помогать Дании отстаивать территориальную целостность, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

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"Помогать Дании отстаивать территориальную целостность Дании крайне важно для всех стран ЕС", - сказал он в ночь на вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

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"Мы будем отстаивать суверенитет наших стран-членов", - подчеркнул Кошта.

Так он ответил на вопрос об идее президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к американской территории.

В понедельник Трамп заявил, что будет готов вводить пошлины против Дании, если не удастся прийти с ней к соглашению по входящей в ее состав Гренландии.

ЕС Евросовет Антониу Кошта Дания Гренландия
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