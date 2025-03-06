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Премьер-министр Польши призвал Европу к победе в гонке вооружений

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Европа должна победить в гонке вооружений, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая саммит Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает агентство РАР.

"Мы как Европа потеряли много времени. Но сегодня все действительно изменилось. Я говорю как о предложении Комиссии (Еврокомиссии, о мобилизации до 800 млрд евро на оборонные цели - ИФ), так и о решимости всех моих собеседников. Они подтвердили это во время встреч в Париже и Лондоне", - сказал Туск.

"Все полны решимости принять этот вызов. Нет сомнений, что война на Украине, новый подход американской администрации к Европе и, прежде всего, гонка вооружений, начатая Россией, ставят перед нами совершенно новые вызовы. Европа должна вступить в эту гонку вооружений и должна в ней победить, - заявил он. - Это единственный способ избежать более масштабного конфликта".

Евросоюз Украина Польша Дональд Туск Европа
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