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Bloomberg сообщил, что США изучают варианты смягчения антироссийских санкций

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В окружении президента США Дональда Трампа обсуждают, как Вашингтон в рамках украинского урегулирования может ослабить санкции в отношении РФ, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с ходом дискуссий, советники Трампа уже составляют варианты того, как можно ослабить санкции, введенные против РФ, в том числе "потолок цен" на продажу Россией нефти", - передает агентство.

Одновременно оно напоминает, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдет встреча представителей США и Украины: темой обсуждений станет длительность и рамки возможного первоначального прекращения огня на Украине.

"Несколько официальных лиц отметили, что обсуждение гарантий безопасности США, которые могут быть крайне важны для долговечности любого мирного соглашения, пока что поставили на паузу", - отмечает Bloomberg.

По данным агентства, речь также должна пойти о параметрах украинской армии - еще одном элементе вероятных мирных соглашений.

Ранее Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться от нее урегулирования украинского кризиса. "Учитывая, что Россия в настоящее время буквально избивает Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет перемирия, финального мирного урегулирования", - написал американский президент в соцсети Truth Social. Также он выразил уверенность в том, что российские власти хотят добиться завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп говорил о своих надеждах, что в ходе переговоров США с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии будут достигнуты хорошие результаты.

США Дональд Трамп Украина Саудовская Аравия
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