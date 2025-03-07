Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

Он сообщил об "очень хорошем" разговоре с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в пятницу заявил, что провел разговор с главой российского государства Владимиром Путиным и планирует посетить Москву.

"Очень хороший разговор с президентом России по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества", - написал Вучич в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана судом экстремистской и запрещена в РФ).

Президент Сербии подтвердил, что рассчитывает приехать в Россию 9 мая.

Накануне Вучич сообщил, что планирует в ходе телефонного разговора в пятницу с Путиным обсудить двусторонние отношения между Сербией и Россией, в частности, тему газоснабжения, ситуацию вокруг сербской энергетической компании NIS, а также ряд политических проблем.



