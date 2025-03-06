Президент Сербии заявил о планах пообщаться с Путиным в пятницу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что в пятницу рассчитывает обсудить важные темы двусторонних отношений с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Завтра в полдень (по белградскому времени, 14:00 по Москве - ИФ) я буду общаться с Путиным", - приводят в четверг сербские СМИ слова Вучича.

По его словам, планируется обсудить двусторонние отношения между Сербией и Россией, в частности, тему газоснабжения, ситуацию вокруг сербской энергетической компании NIS, а также ряд политических проблем.

Вучич отметил, что будет вести беседу не только от своего имени, но и от имени президента Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика.