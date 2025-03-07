Премьер Венгрии считает, что членство Украины в ЕС приведет к кризису

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан полагает, что ЕС ожидают финансовые трудности, если к объединению присоединится Украина, сообщил в пятницу представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети X.

"Вступление Украины в ЕС будет означать финансовый крах для Европы, в том числе для венгерской экономики", - привел Ковач выдержки из интервью Орбана радиостанции Kossuth Radio.

Орбан сомневается в возможности ЕС финансировать военные действия на Украине. Он отметил, что поддержка ВСУ и восстановление Украины после окончания конфликта станет тяжелой ношей для ЕС, которому нужно заботиться и о своей обороне. "Если мы выберем этот путь, нам придется отдать наши последние деньги на эту войну", - предупредил Орбан.

Премьер полагает, что после подсчетов расходов на Украину европейские лидеры поймут, что "ЕС не может себе этого позволить".

Орбан отметил, что Венгрия единственная из 27 государств-членов Е не стала подписывать заключительный документ внеочередного заседания в Брюсселе в четверг. По его словам, в то время как страны ЕС продвигают меры, которые продлевают конфликт, США и другие страны ищут способ прекратить военные действия.