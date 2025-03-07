Поиск

Премьер Венгрии считает, что членство Украины в ЕС приведет к кризису

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан полагает, что ЕС ожидают финансовые трудности, если к объединению присоединится Украина, сообщил в пятницу представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети X.

"Вступление Украины в ЕС будет означать финансовый крах для Европы, в том числе для венгерской экономики", - привел Ковач выдержки из интервью Орбана радиостанции Kossuth Radio.

В миреВ Будапеште разделяют подход администрации Трампа к украинскому кризисуЧитать подробнее

Орбан сомневается в возможности ЕС финансировать военные действия на Украине. Он отметил, что поддержка ВСУ и восстановление Украины после окончания конфликта станет тяжелой ношей для ЕС, которому нужно заботиться и о своей обороне. "Если мы выберем этот путь, нам придется отдать наши последние деньги на эту войну", - предупредил Орбан.

Премьер полагает, что после подсчетов расходов на Украину европейские лидеры поймут, что "ЕС не может себе этого позволить".

Орбан отметил, что Венгрия единственная из 27 государств-членов Е не стала подписывать заключительный документ внеочередного заседания в Брюсселе в четверг. По его словам, в то время как страны ЕС продвигают меры, которые продлевают конфликт, США и другие страны ищут способ прекратить военные действия.

Венгрия Виктор Орбан Украина ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Еще одна вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

ЦРУ начало сокращения сотрудников

ЦРУ начало сокращения сотрудников

Россияне в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

Президент Польши не видит необходимости отправлять миротворцев на Украину

В Южной Корее освободили из-под стражи отстранённого от власти президента

Что случилось этой ночью: пятница, 7 марта

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });