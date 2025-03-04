В Будапеште разделяют подход администрации Трампа к украинскому кризису

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В правительстве Венгрии приветствуют сообщения о приостановке поставок американского оружия Киеву и призывают искать мирное решение украинского кризиса, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерское правительство.

"Президент США и правительство Венгрии придерживаются одинаковой позиции: вместо продолжения поставок вооружения и разжигания войны, необходимо как можно скорее достичь прекращения огня и начать переговоры", - сказал представитель правительства премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.