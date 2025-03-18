В ЕК обусловили вступление Украины в Евросоюз ее достижениями

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Процесс вступления страны-кандидата в Евросоюз основывается на ее достижениях в соответствии с нормами союза, и это касается Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Это процесс, который основывается на заслугах. Расширение союза является приоритетом для комиссии данного состава. Что касается Украины, мы начали процесс в июне 2024 года. Это было признанием решимости Украины продвигаться по европейскому пути и осуществлять реформы", - сказал он.

По его словам, "до сих пор Украина продвигалась в этом процессе к вступлению в ЕС". В настоящее время осуществляется двусторонний скрининг отношений, который продлится до конца года. Должен быть выполнен ряд условий, и в ЕК ожидают как можно скорейшего открытия в 2025 году первого кластера переговоров, являющегося одним из основополагающих.

"Но требуется согласие всех государств-членов", - сказал представитель ЕК. В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что препятствием для открытия переговорных кластеров в данном случае является правило единогласия всех 27 членов ЕС.

Как сообщалось, планы присоединения Украины к ЕС блокирует Венгрия.