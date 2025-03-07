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Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ
Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в готовности Киева завершить конфликт с РФ, и пригрозил прекращением помощи Украине.

"Я не знаю, хотят ли они решить проблему. Если окажется, что не хотят, то мы больше не будем в этом участвовать", - сказал он журналистам в Белом доме, рассуждая о том, будет ли он дальше оказывать поддержку Киеву.

При этом Трамп все же предположил, что в итоге сможет найти решение украинского кризиса. "Думаю, в итоге мы все решим", - добавил президент США.

Дональд Трамп США Украина
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