Трамп по-прежнему считает, что Россия хочет урегулирования украинского конфликта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что верит в то, что российские власти хотят добиться завершения украинского конфликта.

"Я верю ему (президенту РФ Владимиру Путину - ИФ). Я думаю, что мы очень хорошо ладим с Россией. Честно говоря, нам намного сложнее находить общий язык с Украиной", - сказал Трамп во время выступления в Овальном кабинете, отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли он в то, что российский лидер хочет установления мира на Украине.

Кроме того, американский лидер добавил, что, по его мнению, "у Украины нет карт на руках, а у России есть все карты". Он добавил, что представителям США было легче вести диалог с российскими представителями на недавней встрече в Эр-Рияде, чем с представителями Киева.

Говоря о позиции РФ по украинскому урегулированию, Трамп предположил, что Путин "будет более щедрым, чем должен быть".