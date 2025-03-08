Лига арабских государств осудила нападения на силы безопасности на западе Сирии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Лиге арабских государств осудили нападения, совершаемые в последние дни на сформированные новыми властями Сирии силы безопасности в провинции Латакия, сообщило агентство EFE.

"Осуждаем акты насилия, направленные против правительственных сил", - говорится в заявлении ЛАГ, в котором также осуждаются "неконтролируемые убийства людей" в районе средиземноморского побережья Сирии.

При этом, как отмечает EFE, в документе не уточняется, что ЛАГ обеспокоена, в частности, нападениями правительственных сил на алавитов в Латакии и других частях Сирии.

В последние дни поступали сообщения о боестолкновениях между ополченцами-алавитами и правительственными силами Сирии. Появлялись данные о гибели сотен мирных жителей в населенных алавитами сирийских прибрежных районах.

Новые власти Сирии ранее на этой неделе объявили о переброске подкреплений в Латакию, чтобы подавить сопротивление ополченцев.

