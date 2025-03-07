Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Силы сирийского министерства обороны вошли в провинцию Тартус, чтобы помочь местным силам безопасности противостоять находящимся там сторонникам бывшего президента Башара Асада, сообщает в пятницу агентство САНА.

"Силы министерства обороны вошли в провинцию Тартус для поддержки местных сил безопасности в борьбе против оставшихся ополченцев Асада", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что министерство намерено восстановить стабильность и безопасность в регионе.

Ранее местные СМИ сообщали, что в четверг произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками Асада в городах Латакия и Тартус. После этого там был введен комендантский час.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.