ЕС осудил нападения на силы временного правительства Сирии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз осудил нападения на силы временного правительства Сирии, которые, согласно заявлению ЕС, совершили сторонники бывшего президента Башара Асада, и призвал защитить гражданских лиц.

"Гражданские лица должны быть защищены при любых обстоятельствах в полном соответствии с международным гуманитарным правом. ЕС также призывает всех внешних игроков в полной мере уважать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

В документе также осуждаются "любые попытки подорвать стабильность и перспективы прочного мирного перехода".

При этом в последние дни поступали сообщения о столкновениях между ополченцами-алавитами и правительственными силами Сирии. Появлялись данные о гибели сотен мирных жителей в населенных алавитами сирийских прибрежных районах.

Новые власти Сирии ранее на этой неделе объявили о переброске подкреплений в Латакию, чтобы подавить сопротивление ополченцев.