Трамп заверил, что ведет жесткую политику в отношении России

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox news, что его политический курс в отношении РФ не является мягким.

"Я очень тверд по отношению к России, тверже, чем кто бы то ни был по отношению к России", - приводят западные СМИ его слова.

В то же время Трамп отметил, что "хорошо ладит" с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме того, он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не испытывает благодарность за помощь США.

Также Трамп в интервью выразил сожаление в связи с тем количеством денег, которые приходится тратить на ядерные вооружения.

В минувшую пятницу Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться от нее урегулирования украинского кризиса.

Позднее в этот же день Трамп заявил, что он верит в то, что российские власти хотят добиться завершения украинского конфликта.