Трамп заверил, что ведет жесткую политику в отношении России
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox news, что его политический курс в отношении РФ не является мягким.
"Я очень тверд по отношению к России, тверже, чем кто бы то ни был по отношению к России", - приводят западные СМИ его слова.
В то же время Трамп отметил, что "хорошо ладит" с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме того, он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не испытывает благодарность за помощь США.
Также Трамп в интервью выразил сожаление в связи с тем количеством денег, которые приходится тратить на ядерные вооружения.
В минувшую пятницу Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться от нее урегулирования украинского кризиса.
Позднее в этот же день Трамп заявил, что он верит в то, что российские власти хотят добиться завершения украинского конфликта.