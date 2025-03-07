Трамп заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин в отношении РФ

Президент США может прибегнуть к таким мерам, чтобы добиться от Москвы урегулирования украинского кризиса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться от нее урегулирования украинского кризиса.

"Учитывая, что Россия в настоящее время буквально избивает Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет перемирия, финального мирного урегулирования", - написал он в соцсети Truth Social.

"Обращаюсь к России и Украине: немедленно начинайте переговоры, иначе будет поздно. Спасибо", - добавил президент США.