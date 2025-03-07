Поиск

Трамп заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин в отношении РФ

Президент США может прибегнуть к таким мерам, чтобы добиться от Москвы урегулирования украинского кризиса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться от нее урегулирования украинского кризиса.

"Учитывая, что Россия в настоящее время буквально избивает Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет перемирия, финального мирного урегулирования", - написал он в соцсети Truth Social.

"Обращаюсь к России и Украине: немедленно начинайте переговоры, иначе будет поздно. Спасибо", - добавил президент США.

Дональд Трамп США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Премьер Венгрии считает, что членство Украины в ЕС приведет к кризису

Еще одна вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

ЦРУ начало сокращения сотрудников

ЦРУ начало сокращения сотрудников

Россияне в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

Президент Польши не видит необходимости отправлять миротворцев на Украину

В Южной Корее освободили из-под стражи отстранённого от власти президента

Что случилось этой ночью: пятница, 7 марта

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });