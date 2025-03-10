Забастовка в аэропорту Гамбурга затронула более 40 тыс. пассажиров

Фото: IMAGO/Hanno Bode/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Прошедшая без предупреждения забастовка сотрудников аэропорта Гамбурга привела к отмене почти 300 рейсов, которые должны были перевезти более 40 тыс. пассажиров, сообщает Associated Press.

"Мы знаем, что это огромная нагрузка для пассажиров. Наши коллеги тоже это понимают. Но они сказали, что мы должны устроить забастовку. Она должна быть мощной, чтобы в дальнейшем мы могли вести переговоры о разумном решении проблем", - заявило официальное лицо из профсоюза Ver.di, организовавшего забастовку.

О забастовке стало известно всего за полчаса до ее начала, тогда как обычно о подобных акциях профсоюзы предупреждают за несколько дней.

В результате из более 280 запланированных полетов состоялись только 10.

Профсоюз добивается повышения заработной платы на 8%, или не менее чем на 350 евро в месяц, а также требует увеличения надбавок за тяжелые работы и предоставления дополнительных выходных дней.

Ранее сообщалось, что 10 марта в 11 немецких аэропортах также пройдет организованная Ver.di забастовка.