Что случилось этой ночью: понедельник, 10 марта

В Канаде выбрали нового премьера, в США аннулируют визы сторонников ХАМАС, в Пенсильвании разбился одномоторный самолет

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экс-глава Банка Канады Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии, он станет следующим премьер-министром страны. Как сообщили СМИ, Карни набрал более 85% голосов и победил бывшего министра финансов Христю Фриланд. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале января объявил об уходе с поста лидера Либеральной партии.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о планах Вашингтона по аннулированию виз и вида на жительство сторонников движения ХАМАС. "Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать", - написал он в соцсетях.

- ХАМАС раскритиковал решение властей Израиля отключить подачу электроэнергии в сектор Газа. По словам члена политбюро движения Иззата ар-Ришка, это "попытка оказать давление". О прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа в воскресенье вечером заявил министр энергетики Израиля Эли Коэн.

- Забастовка сотрудников аэропорта Гамбурга привела к отмене почти 300 рейсов, которые должны были перевезти более 40 тыс. пассажиров, сообщило Associated Press. О забастовке стало известно за полчаса до ее начала. В результате из более 280 запланированных полетов состоялись только 10.

- В округе Ланкастер (штат Пенсильвания) произошло крушение одномоторного самолета Beechcraft Bonanza. Самолет упал на парковку дома престарелых. На борту находились пять человек, их доставили в местные больницы. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование авиакатастрофы.

- Российский нападающий Александр Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 8 голов.