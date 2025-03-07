Сотрудники аэропортов Германии планируют провести суточную забастовку 10 марта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объединенный профсоюз работников сферы услуг Verdi, в который входят сотрудники крупнейших аэропортов Германии, призвал своих членов к проведению 10 марта однодневной предупредительной забастовки.

Профсоюз вынужден прибегнуть к протестным действиям из-за нежелания работодателей удовлетворить требования работников в ходе коллективных переговоров, говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

Профсоюз добивается повышения заработной платы на 8%, или не менее чем на 350 евро в месяц, а также требует увеличения надбавок за тяжелые работы и предоставления дополнительных выходных дней.

Протестные акции затронут 11 аэропортов, в том числе в Мюнхене, Франкфурте, Кельне, Гамбурге и Берлине.

Ассоциация аэропортов Германии ADV предупредила, что забастовка может нарушить планы сотен тысяч пассажиров.

"Проведение забастовок одновременно в 11 аэропортах отрезает целую страну от воздушного сообщения, - отметил управляющий директор ADV Ральф Байзель. - Мы призываем Verdi принять во внимание интересы пассажиров и искать урегулирования разногласий за столом переговоров".

"Экономический ущерб, наносимый такими забастовками, огромен и затрагивает не только авиационную отрасль, но и всю экономику в условиях и без того крайне напряженной экономической ситуации", - добавил он.

Помимо авиакомпаний и аэропортов из-за отмены и задержки рейсов пострадают и другие отрасли. Гостиницы, предприятия общественного питания и розничной торговли в затронутых регионах могут понести значительные потери в доходах. При отмене или задержке рейсов страдает также вся цепочка поставок, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ADV.