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Потребительские цены в Китае в феврале снизились впервые за год

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Дефляция была зафиксирована впервые более чем за год (с января 2024 года).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 0,5%. В январе инфляция составляла 0,5%.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце опустилась на 3,3%, в том числе из-за падения цен на свежие овощи (-12,6%). Непродовольственные товары подешевели на 0,1%, образовательные и транспортные услуги – на 0,5% и 2,5% соответственно. Медицинские услуги подорожали на 0,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в феврале уменьшились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Индекс CPI в прошлом месяце относительно января снизился на 0,2%. Эксперты ожидали сокращения на 0,1%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,2% в годовом выражении после снижения на 2,3% в январе, по данным ГСУ. Это минимальные темпы снижения с августа 2024 года.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,1%.

Индекс PPI в минувшем месяце опустился на 0,1% по сравнению с январем.

Китай
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