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Потребительские цены в КНР в марте снизились второй месяц подряд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Снижение отмечено второй месяц подряд. Февральская дефляция составила 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в марте на 0,1%, по данным Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце опустилась на 1,4%, свежие овощи подешевели на 6,8%, яйца - на 1,6%, кулинарные масла - на 2,1%, молоко - на 1,7%. В то же время свинина подорожала на 6,7%, свежие фрукты - на 0,9%.

Цены в непродовольственном сегменте увеличились на 0,2%, коммунальные и медицинские услуги подорожали на 0,1%, образовательные - на 0,8%, транспортные - подешевели на 2,6%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в марте выросли на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Индекс CPI снизился на 0,4% в помесячном выражении. Эксперты ожидали его уменьшения на 0,2%, как и в феврале.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте упали на 2,5% в годовом выражении (-2,2% в феврале) - максимально с ноября, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их снижение на 2,3%.

Индекс PPI опустился на 0,4% по сравнению с февралем - максимально за 6 месяцев.

Китай
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