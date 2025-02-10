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В Китае в январе инфляция ускорилась до 0,5%, максимума с августа

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Китае в январе потребительские цены (индекс CPI) выросли на максимальные с августа 2024 года 0,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Инфляция в стране фиксируется по итогам двенадцатого месяца подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 0,4%. В декабре он составлял 0,1%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,3% в годовом выражении после такого же спада месяцем ранее, по данным ГСУ.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,1%.

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