Поиск

Экс-президент Филиппин Дутерте задержан в аэропорту Манилы по запросу МУСа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция Филиппин задержала в аэропорту Манилы экс-президента страны Родриго Дутерте, который прибыл из Гонконга, сообщает EFE.

Его задержали по ордеру Международного уголовного суда (МУС), который выдвинул против Дутерте обвинения в совершении преступлений против человечества во время кампании против наркомафии.

Сам Дутерте опротестовал задержание, сославшись на недостаточность мотивов.

Представители МУСа настаивают на выдаче экс-президента в Гаагу.

Дутерте находился у власти на Филиппинах в 2016-2022 годах, за это время, по данным полиции, в операциях против наркомафии погибли около 6 тысяч человек, многие из которых стали жертвами внесудебных расправ. Негосударственные организации оценивают число погибших в 30 тысяч. МУС начал расследование в отношении Дутерте, но в 2019 году он вывел страну из состава этой организации.

МУС Родриго Дутерте Филиппины Манила
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 11 марта

Крыша многоквартирного дома повреждена в Видном после атаки БПЛА

Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

Летевший из Турции в Россию самолет экстренно сел в Литве

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

Госсекретарь США заявил, что работа над соглашением по украинским полезным ископаемым продолжается

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

Маск сообщил о масштабной кибератаке против соцсети X

Киев предложит Вашингтону перемирие с Россией на Черном море

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5991 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });