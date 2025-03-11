Экс-президент Филиппин Дутерте задержан в аэропорту Манилы по запросу МУСа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция Филиппин задержала в аэропорту Манилы экс-президента страны Родриго Дутерте, который прибыл из Гонконга, сообщает EFE.

Его задержали по ордеру Международного уголовного суда (МУС), который выдвинул против Дутерте обвинения в совершении преступлений против человечества во время кампании против наркомафии.

Сам Дутерте опротестовал задержание, сославшись на недостаточность мотивов.

Представители МУСа настаивают на выдаче экс-президента в Гаагу.

Дутерте находился у власти на Филиппинах в 2016-2022 годах, за это время, по данным полиции, в операциях против наркомафии погибли около 6 тысяч человек, многие из которых стали жертвами внесудебных расправ. Негосударственные организации оценивают число погибших в 30 тысяч. МУС начал расследование в отношении Дутерте, но в 2019 году он вывел страну из состава этой организации.