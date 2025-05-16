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Главный прокурор МУС покидает пост до окончания расследования о домогательствах

Главный прокурор МУС покидает пост до окончания расследования о домогательствах
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан уходит в административный отпуск до окончания расследования о предполагаемых домогательствах с его стороны, о которых заявила сотрудница организации в прошлом году.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на суд в Гааге, на время отсутствия Хана его обязанности будет исполнять заместитель главного прокурор.

Ранее Хан прокомментировал обвинения в соцсети X. "Допущения о таком неподобающем поведении не соответствуют действительности. Я работал в разных местах в течение 30 лет, и никто ни разу не подавал на меня подобной жалобы", - написал он.

Хан на посту главы МУС неоднократно запрашивал ордеры на арест мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также и.о. президента Мьянмы Мина Ауна Хлайна.

МУС Карим Хан
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