Nissan меняет CEO на фоне разногласий с Honda

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Японская Nissan Motor назначила главного директора по планированию Айвана Эспинозу президентом и главным исполнительным директором компании вместо Макото Утиды, говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Эспиноза вступит в новые должности 1 апреля.

При этом Утида останется в совете директоров до запланированного на июнь годового общего собрания акционеров.

Также Nissan провела масштабные изменения в исполнительном комитете, который будет подчиняться Эспинозе, и другие перестановки в руководстве.

В феврале Financial Times со ссылкой на источники писала, что Honda готова возобновить переговоры об объединении с Nissan в случае ухода Утиды с поста главного исполнительного директора. До этого автопроизводители сообщили о решении прекратить переговоры об интеграции и сосредоточиться на "скорости принятия решений и реализации бизнес-мер в ответ на изменения в быстро меняющейся рыночной среде в эпоху электрификации автомобилей".

Утида был одним из главных сторонников сделки с Honda, однако его отношения с главой этой компании Тосихиро Мибе ухудшились на фоне разочарования последнего в скорости реструктуризации бизнеса Nissan и обеспокоенности масштабом финансовых проблем потенциального партнера.