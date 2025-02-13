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Honda и Nissan отказались от интеграции

Honda и Nissan отказались от интеграции
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor решили прекратить переговоры об интеграции компаний, говорится в их сообщении.

Honda и Nissan пришли к выводу, что будет целесообразным отказаться от интеграции, сосредоточившись на "скорости принятия решений и реализации бизнес-мер в ответ на изменения в быстро меняющейся рыночной среде в эпоху электрификации автомобилей".

Компании, в том числе рассматривали обмен акциями, в результате которого Nissan стала бы 100%-м дочерним предприятием Honda, а также создание совместной холдинговой компании, где Honda имела бы большинство мест в совете директоров.

Теперь Honda и Nissan будут сотрудничать в рамках стратегического партнерства, "нацеленного на эру интеллекта и электромобилей".

Меморандум о взаимопонимании между Honda, Nissan и Mitsubishi Motors по вопросу структуры трехстороннего взаимодействия также расторгнут, сообщили компании.

Акции Honda подорожали на 2,1% по итогам торгов в Токио в четверг, Mitsubishi - на 0,8%. Бумаги Nissan подешевели на 0,3%.

Honda Nissan Япония
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