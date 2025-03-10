Киев предложит Вашингтону перемирие с Россией на Черном море

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Делегация Украины на переговорах с США на этой неделе планирует озвучить идею ограниченного прекращения огня с Россией: оно коснется Черного моря и применения ракет для ударов вглубь территории друг друга, сообщает AP со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным агентства, украинская сторона сообщит США о готовности подписать двустороннее соглашение о добыче украинских редкоземельных металлов.

Переговоры США и Украины пройдут 11 марта в Саудовской Аравии.