Вашингтон и Киев договорились приступить к переговорам об украинском урегулировании
Такое соглашение было достигнуто в ходе встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Представители США и Украины по итогам встречи в Саудовской Аравии договорились приступить к переговорам по решению украинского конфликта, сообщает во вторник The Guardian.
Газета сообщает со ссылкой на совместное заявление Вашингтона и Киева, что обе делегации согласились "незамедлительно приступить к переговорам по установлению прочного мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины".
Американская сторона отметила, что обсудит это с представителями России. Украинская делегация, в свою очередь, настаивает на вовлечении Европы в процесс установления мира, пишет The Guardian.
Кроме того, делегации на переговорах обсудили гуманитарные вопросы, обмен военнопленными между РФ и Украиной, а также освобождение задержанных мирных граждан.
"США согласились обсудить эти вопросы с российскими представителями", - отмечается в совместном заявлении сторон.
Делегации Вашингтона и Киева во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде.