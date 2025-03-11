Вашингтон и Киев договорились приступить к переговорам об украинском урегулировании

Такое соглашение было достигнуто в ходе встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Представители США и Украины по итогам встречи в Саудовской Аравии договорились приступить к переговорам по решению украинского конфликта, сообщает во вторник The Guardian.

Газета сообщает со ссылкой на совместное заявление Вашингтона и Киева, что обе делегации согласились "незамедлительно приступить к переговорам по установлению прочного мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины".

Американская сторона отметила, что обсудит это с представителями России. Украинская делегация, в свою очередь, настаивает на вовлечении Европы в процесс установления мира, пишет The Guardian.

Кроме того, делегации на переговорах обсудили гуманитарные вопросы, обмен военнопленными между РФ и Украиной, а также освобождение задержанных мирных граждан.

"США согласились обсудить эти вопросы с российскими представителями", - отмечается в совместном заявлении сторон.

Делегации Вашингтона и Киева во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде.