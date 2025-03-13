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Лукашенко вылетел в Москву

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Старт официального визита в РФ. Первый вылетел в Москву", - сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм канал "Пул Первого".

Переговоры двух лидеров накануне анонсировала пресс-служба Кремля. Отмечалось, что Лукашенко посетит Россию с официальным визитом.

Это первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания на пост главы белорусского государства.

Как ожидается, по итогам переговоров будет подписан ряд совместных документов.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
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