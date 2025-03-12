Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Это будет первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания на пост главы белорусского государства.

"Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд совместных документов.