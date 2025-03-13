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Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с захватом поезда

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с нападением террористов на пассажирский поезд и заявил о готовности наращивать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, сообщает сайт Кремля.

"Уважаемый господин Президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

"Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей. Отмечаем мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов - их решительные действия позволили спасти сотни человеческих жизней", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что Россия готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма.

"Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков", - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что вооруженная группировка напала на поезд в отдаленном районе провинции Белуджистан вблизи тоннеля, окруженного горами. Бойцы группировки подорвали пути, чтобы остановить состав. Он следовал из Кветты в Пешавар. Кроме того, они ликвидировали шестерых пакистанских военных и обещали убить заложников, если пакистанские войска предпримут операцию против "Армии освобождения Белуджистана". При этом в группировке заявляли, что готовы к переговорам об обмене пленными.

В четверг стало известно, что более 400 захваченных группировкой "Армия освобождения Белуджистана" человек были спасены и прибыли в город Кветта. Сотрудники сил безопасности обезвредили всех 33 нападавших.

Владимир Путин Пакистан Белуджистан
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