Все заложники освобождены из захваченного в Пакистане поезда

Нападавшие ликвидированы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более 400 человек, спасенных на юго-западе Пакистана из поезда, захваченного группировкой "Армия освобождения Белуджистана", прибыли в город Кветта; сотрудники сил безопасности обезвредили всех 33 нападавших, сообщает телеканал "Аль-Арабия" в четверг.

По его данным, во время спасательной операции погибли 21 заложник и четверо сотрудников спецслужб.

В данный момент пострадавшим и спасателям, прибывшим на железнодорожный вокзал столицы провинции Белуджистан - Кветту, оказывают медицинскую помощь.

Сообщается, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит провинцию в четверг. Он назвал нападение "актом малодушия" и заявил, что такие действия не поколеблют решимость Пакистана в стремлении к миру.

Ранее сообщалось, что вооруженная группировка напала на поезд в отдаленном районе провинции Белуджистан вблизи тоннеля, окруженного горами. Бойцы группировки подорвали пути, чтобы остановить состав. Он следовал из Кветты в Пешавар. Кроме того, они ликвидировали шесть пакистанских военных и обещали убить заложников, если пакистанские войска предпримут операцию против "Армии освобождения Белуджистана". При этом в группировке заявляли, что готовы к переговорам об обмене пленными.

СМИ напоминают, что в регионе десятилетиями действуют группировки, выступающие за его отделение от Пакистана. Они неоднократно совершали нападения на государственных служащих, военных и на предприятия, связанные с Китаем, требуя получения доли от разрабатываемых там ресурсов.