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В Пакистане боевики захватили пассажирский поезд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Армия освобождения Белуджистана" объявила, что захватила в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан поезд, в котором находятся свыше 400 пассажиров, сообщают во вторник региональные СМИ.

В группировке заявили, что также ликвидировали шесть пакистанских военных, и пообещали убить заложников, если пакистанские войска предпримут операцию против "Армии освобождения Белуджистана".

Во время нападения поезд находился в отдаленном районе провинции вблизи тоннеля, окруженного горами. Бойцы группировки подорвали пути, чтобы остановить состав. Он следовал из Кветты в Пешавар.

К месту событий прибыли сотрудники сил безопасности. Власти провинции предпринимают экстренные меры для урегулирования ситуации.

СМИ напоминают, что в регионе десятилетиями действуют группировки, выступающие за его отделение от Пакистана. Они неоднократно совершали нападения на правительственных служащих, военных и на связанные с КНР предприятия, требовали получение доли от разрабатываемых здесь ресурсов.

Пакистан
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