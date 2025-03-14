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Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа о таможенной политике.

Трамп в четверг написал в соцсети Truth Social, что Штаты могут ввести пошлины в 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на введенные ЕС пошлины в 50% на американский виски.

"ЕС (...) только что ввел 50-процентные пошлины на виски. Если эти пошлины тотчас же не отменят, то США вскоре введут 200-процентные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС", - отметил Трамп.

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Высказывания американского лидера привели к усилению опасений эскалации торговой войны, пишет Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. - до 220 тыс., сообщается в опубликованном в четверг отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 222 тыс., а не 221 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 225 тыс., по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в США в феврале не изменились по сравнению с январем, согласно официальным данным. Это худшая динамика за семь месяцев. В январе показатель повысился на 0,6%.

В годовом выражении цены выросли на 3,2% после подъема на 3,7% месяцем ранее.

Эксперты ожидали роста на 0,3% месяц к месяцу и на 3,3% год к году.

Акции Adobe Inc. подешевели на 13,9% по итогам торгов. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль почти втрое, при этом выручка достигла рекорда, но квартальный прогноз компании разочаровал инвесторов.

Бумаги разработчика ПО для автоматизации UiPath и компании SentinelOne из сферы кибербезопасности потеряли в цене 15,7% и 5,5% соответственно также после публикации слабых прогнозов.

American Eagle Outfitters сократила капитализацию на 4,1%. Ритейлер одежды ожидает снижения годовой выручки на 1-3% (low-single digit) на фоне "более медленного, чем ожидалось, старта" первого финквартала.

Рыночная стоимость Intel Corp. выросла на 14,6% после новостей о смене CEO. Новым главой чипмейкера 18 марта станет Лип-Бу Тан, сменив временно исполняющих обязанности в этой должности Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус.

Котировки акций Dollar General повысились на 6,8%. Оператор сети дисконтных магазинов в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль более чем вдвое, однако нарастил выручку сильнее прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,3% и составил 40813,57 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,39% - до 5521,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,96% и составил 17303,01 пункта.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite США Трамп
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