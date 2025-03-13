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Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейские производители вин и спиртного испытали шок после угрозы президента США Дональда Трампа ввести таможенный тариф на их продукцию в 200%, пишет Le Figaro.

Европейский сектор ожидал такого ужесточения вслед за объявлением Еврокомиссией 12 марта о введении "быстрых и соразмерных" контрмер объемом 26 млрд евро на американский импорт в ЕС в ответ на "новые необоснованные тарифы" США на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

В перечень товаров, подвергнутых этой европейской мере, попал американский виски, что усугубило напряженность в торговых отношениях ЕС и США.

13 марта Трамп написал в соцсети Truth Social, что США могут ввести пошлины в 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на введенные ЕС пошлины в 50% на американский виски.

"ЕС (...) только что ввел 50-процетные пошлины на виски. Если эти пошлины тотчас же не отменят, то США вскоре введут 200-процетные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС", - написал Трамп.

Газета отмечает, что европейские производители вин и спиртного, подпавшие под огонь начинающейся торговой войны, испытали "шоковую волну", оказавшись не по своей воле втянутыми в конфликт, тогда как внушительная часть их клиентуры находится в США.

Ряд участников рынка выразили недоумение решением Еврокомиссии ввести репрессивные пошлины именно на американский бурбон, импортируемый во Францию в относительно небольших количествах, но достаточных, чтобы спровоцировать "инстинктивную реакцию" президента США.

Генеральный директор Федерации экспортеров вина и спиртных напитков Николя Озанам заявил, что подобными распоряжениями "мы становимся прямой мишенью для президента Соединенных Штатов".

"Мы устали от того, что нас систематически приносят в жертву проблемам, которые не имеют ничего общего с нашими собственными", - добавил он, призвав Еврокомиссию "проявить реализм".

Официальный Париж обещает поддержать своих производителей. "Мы не поддадимся угрозам и всегда будем защищать наши отрасли", - приводит Le Figaro слова министра-делегата по внешней торговле Лорана Сен-Мартена.

Теперь остается ждать, примут ли заявления американского президента конкретную форму, ведь Трамп уже отменял некоторые из своих угроз, пишет газета.

Евросоюз США Франция Дональд Трамп Николя Озанам Еврокомиссия
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