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Трамп намерен ввести в отношении Индии зеркальные тарифы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что проблемой в американо-индийских торговых отношениях являются высокие тарифы на американские товары в Индии, и он намерен уравновесить их за счет американских пошлин.

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"У меня очень хорошие отношения с Индией, но единственная проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что Индия является одной из стран с самыми высокими тарифами в мире", - сказал Трамп в интервью Breitbart News.

Он выразил надежду, что индийская сторона "вероятно, существенно снизит эти тарифы". Тем не менее, по его словам, "со 2 апреля мы будем взимать с них те же тарифы, что и они с нас".

В ответ на вопрос, касающийся соглашения по экономическому коридору Индия - Ближний Восток - Европа, Трамп заявил, что "это группа замечательных стран, которая противостоит другим странам, стремящимся навредить нам в торговле".

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