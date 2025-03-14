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Работа Маска и его Департамента эффективности не устраивает 60% американцев

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU -В США 60% жителей не одобряют меры, которую Департамент эффективности правительства (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском принимает в отношении федеральных служащих, сообщает The Hill со ссылкой на опрос, проведенного Квиннипэкским университетом.

36% респондентов поддерживают эти действия Маск и DOGE.

54% опрошенных не поддерживают экономическую политику президента США Дональда Трампа, 41% - одобряет.

Опрос прошел с 6 по 10 марта среди 1198 зарегистрированных избирателей. Погрешность опроса составила 2,8 процентных пункта.

Возглавляемый Маском департамент занимается оптимизацией работы федерального правительства США. В частности, пристальное внимание он уделяет выявлению нерациональных расходов. Трамп просил Маска активизировать работу DOGE, сделав ее "более агрессивной".

США Квиннипэкский университет DOGE Илон Маск Дональд Трамп
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