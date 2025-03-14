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Рубио выразил осторожный оптимизм относительно переговоров с РФ по Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио видит поводы для осторожного оптимизма в том, что касается контактов с РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта, сообщает в пятницу The Guardian.

"Мы изучим позицию России более детально, и президент решит, какими должны быть наши следующие шаги (...). Я думаю, что у нас есть поводы для осторожного оптимизма", - заявил Рубио в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что прошедшие в четверг переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным были "очень позитивными и продуктивными".

Руибо подчеркнул, что завершения конфликта на Украине нельзя достичь "одним махом", однако у Вашингтона есть основания полагать, что постепенно удается приблизиться к этой цели.

"Нам предстоит много работы (...). Я никогда не говорил, что все будет легко, просто и быстро, одним махом", - сказал глава Госдепа.

По его мнению, обе стороны конфликта для урегулирования должны будут пойти на уступки, но отказался рассуждать, о каких именно шагах может пойти речь.

США Марко Рубио РФ Украина
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