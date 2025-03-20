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Рубио обсудил с британским коллегой дальнейшие шаги по украинскому урегулированию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обсудили в телефонной беседе дальнейшие шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Лэмми обсудили дальнейшие шаги по итогам саммита по Украине, который состоялся 15 марта", - говорится в сообщении госдепартамента США

В нем отмечается, что Рубио поблагодарил Лэмми за усилия по созданию "коалиции стран для содействия миру на Украине", которые предпринимает Лондон.

В конце прошлой недели британский премьер Кир Стармер в ходе переговоров с лидерами и представителями более 20 стран призвал оказывать давление на Россию и наращивать помощь Украине, в том числе военную.

В среду агентство Bloomberg, ссылаясь на Лэмми, сообщило, что Британия и Евросоюз ведут переговоры по ускорению оружейных поставок Киеву до возможных договоренностей о прекращения огня.

The Times сообщила о готовности Стармера разместить британских военных в качестве миротворцев на Украине на неограниченный срок.

Газета отмечала, что руководители оборонных ведомств из так называемой "коалиции желающих" встретятся в четверг в Лондоне, чтобы обсудить "в деталях", где должны быть развернуты миротворческие силы. По данным издания, около шести стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы направить на Украину до 30 тыс. военнослужащих.

Евросоюз Британия Марко Рубио США
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