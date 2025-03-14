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Белый дом уточнил, что с Путиным в четверг общался не Трамп, а Уиткофф

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, говоря о продуктивных контактах в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным, имел в виду не себя, а своего спецпосланника Стива Уиткоффа, заявила в пятницу представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"С Путиным поговорил Стив Уиткофф", - приводят американские СМИ ее ответ на уточняющий вопрос журналиста по поводу недавней публикации Трампа в соцсети Truth Social.

Левитт также сообщила, что на данный момент в расписании Трампа на пятницу телефонного разговора с Путиным нет.

Трамп ранее заявил, что в четверг США провели переговоры с Путиным, и назвал их хорошими и продуктивными.

"Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень хороший шанс того, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится", - написал он в Truth Social.

Трамп заявил, что "в этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в уязвимом положении". Он отметил, что "убедительно попросил президента Путина сохранить жизни этим людям".

Трамп в сообщении не уточнил, имеет ли в виду личный разговор с президентом РФ или же - контакты его представителей с российскими коллегами.

Некоторые американские СМИ, в частности, CNN, предполагали, что Трамп имел в виду скорее состоявшиеся в четверг переговоры в России его спецпредставителя Уиткоффа.

Дональд Трамп США РФ Стив Уиткофф Владимир Путин
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